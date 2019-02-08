Самое токсичное — детям? "Росконтроль" проверил стиральные порошки

Из семи исследованных организацией образцов в "чёрный список" попал всего лишь один.

Специалисты "Росконтроля" проверили качество стиральных порошков. Результаты были опубликованы на сайте организации.

Для проверки были взяты образцы порошка семи производителей: "Миф", Tide, Sorti, BiMax, Clean OK / "Наша семья", "Биолан", AOS / "Я родился". Каждый из них исследовали на предмет наличия токсинов, поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также проверили, насколько качественно стирает каждый из них.

По результатам проверки оказалось, что в "чёрный список" "Росконтроля" попал всего лишь один порошок: AOS / "Я родился", который обозначается производителем, как детский. Наиболее качественными оказались порошки "Миф" и BiMax, чуть хуже — Sorti и Tide.

Несмотря на то что для остальных стиральных порошков полученные значения индекса токсичности не являются прямым нарушением действующих нормативов, в организации рекомендуют тщательнее ополаскивать вещи после стирки ими.