"Светлая память". Мединский выразил соболезнования родным Юрского

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"Светлая память". Мединский выразил соболезнования родным Юрского

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков/Илья Питалев

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский выразил соболезнования семье народного артиста Сергея Юрского, который скончался минувшей ночью. Министр в своём послании назвал Юрского великим актёром.

— Ушёл из жизни Сергей Юрский. Светлая память великому актёру! — написал Мединский на своей страничке в Twitter.

Сегодня утром стало известно о смерти народного артиста Сергея Юрского. Он скончался на 84-м году жизни из-за остановки сердца.

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