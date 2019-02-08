"Светлая память". Мединский выразил соболезнования родным Юрского

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский выразил соболезнования семье народного артиста Сергея Юрского, который скончался минувшей ночью. Министр в своём послании назвал Юрского великим актёром.
— Ушёл из жизни Сергей Юрский. Светлая память великому актёру! — написал Мединский на своей страничке в Twitter.
Сегодня утром стало известно о смерти народного артиста Сергея Юрского. Он скончался на 84-м году жизни из-за остановки сердца.
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