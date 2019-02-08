В подмосковном роддоме взорвался гимнастический шар для беременных, есть раненые

И.о. главврача медицинского учреждения заявил, что произошедшее не связано с качеством отделочных работ.

В перинатальном центре в Коломне два человека пострадали при обрушении плит с потолка. Инцидент произошёл из-за лопнувшего шара для занятий беременных женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Как уточняется, гимнастический шар лопнул во время его накачки. Из-за этого было выбито стекло из окна и произошло обрушение плит с потолка.

Как отмечается, инцидент не повлиял на работу центра — он произошёл в отдельном от главного корпуса здании.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу города.

Исполняющий обязанности главного врача Коломенского перинатального центра Игорь Хазов заявил агентству, что обрушение потолка не могло быть связано с качеством отделочных работ.

Ранее Лайф писал, как в мурманской гимназии обрушился старый потолок.