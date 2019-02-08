В три раза выше нормы. У Юрского перед смертью резко подскочил уровень сахара

Из-за этого артист впал в заторможенное состояние. К приезду врачей актёр уже был мёртв.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский на протяжении нескольких месяцев перед смертью чувствовал себя плохо: в декабре он был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом "рожа" (заболевание, симптомами которого является покраснение кожи на голени или лице и температура). Об этом сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник из близкого окружения актёра.

Отмечается, что тогда у артиста повысилось давление до 190 пунктов, открылась рвота и его состояние оценивалось как среднетяжёлое. Состояние удалось стабилизировать, и в январе Юрского выписали. Однако чувствовал он себя всё равно не очень хорошо, а жена и дочь от него почти не отходили.

Кроме того, у артиста был сахарный диабет. Как стало известно, непосредственно перед кончиной у Юрского резко подскочил уровень сахара в крови (16 ммоль/л при норме в 5,2–6,3). Из-за этого он впал в заторможенное состояние. Несмотря на то что родные сразу же вызвали скорую, к приезду врачей актёр уже был мёртв.

Напомним, артист умер в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет в результате остановки сердца. Прощание пройдёт в Театре имени Моссовета. Похоронен Юрский будет на Троекуровском кладбище.