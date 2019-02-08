"Лётчик — во!" Пилот "Аэрофлота" вступился за коллегу после истории со взяткой

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"Лётчик — во!" Пилот "Аэрофлота" вступился за коллегу после истории со взяткой

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Фото: ©РИА Новости / Виталий Аньков

Коллега главного пилота "Аэрофлота" Анатолия Якимчука, который пытался подкупить врача для допуска к полётам, рассказал о его работе. По словам сотрудника компании, с подозреваемым они работали вместе с 1985 года.

— Всегда помогал. Совершенно незнакомым людям. Всегда добрый, отзывчивый, грамотный. Лётчик — во! — говорит один из коллег.

Напомним, замдиректора департамента производства полётов, главный пилот "Аэрофлота" Анатолий Якимчук был обвинён во взяточничестве. По версии СК, 65-летний мужчина был признан негодным к лётной деятельности из-за проблем с сердцем, но летать хотел. Он передал врачу 50 тысяч рублей ради положительного заключения, а затем написал явку с повинной — замучила совесть.

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