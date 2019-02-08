"Уже всё всем доказал". Пригожин не понял, зачем Лазареву ехать на Евровидение

По его мнению, второй раз нужно ехать на Евровидение, только если абсолютно уверен в своей победе.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает, зачем Сергею Лазареву ехать на Евровидение второй раз, потому что он всем доказал, что он артист.

— Сергей уже всё всем доказал, он артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать ещё раз, это нужно быть уверенным, что займёшь первое место. Моё мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, — приводит его слова РИА "Новости".

По мнению продюсера, никто не запрещает ещё раз попытаться выиграть конкурс. При этом Пригожин отметил, что ему, в общем-то, всё равно, кто поедет на Евровидение.

Как писал ранее Лайф, на конкурсе "Евровидение-2019" Россию будет представлять популярный певец Сергей Лазарев. Конкурс пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать". В 2016 году Лазарев уже принимал участие в конкурсе и занял третье место.