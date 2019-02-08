Два росгвардейца получили ранения при взрыве гранаты на учениях

Обоим пришлось делать операцию. Сейчас они в больнице под постоянным наблюдением врачей.

В Ульяновской области два сотрудника ОМОН Росгвардии получили ранения из-за взрыва ручной гранаты во время учений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Во время выполнения упражнения граната, брошенная одним из бойцов, упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом. В результате чего два сотрудника получили ранения, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что это были плановые занятия ОМОНа областного управления Росгвардии. После ЧП одному из бойцов оказали медицинскую помощь на месте, затем их обоих отправили в больницу.

Там оба оказались на операционном столе. Сейчас они " находятся под постоянным наблюдением врачей". Создана спецкомиссия для расследования инцидента.

В региональном управлении СК РФ рассказали, что ЧП произошло накануне в полдень. Гранату неправильно бросил 25-летний боец. Пострадал также 49-летний инструктор. Он в тяжёлом состоянии. Проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф писал о том, как в Китае новобранец случайно взорвал гранату и выжил.