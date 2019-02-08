Делом о падении вахтовки в карьер в Кузбассе займётся центральный аппарат СК

Глава ведомства поручил принять все меры для проведения тщательного и объективного расследования обстоятельств случившегося.

Уголовное дело по факту опрокидывания автобуса на шахте "Распадская" по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

— Глава ведомства поручил следователям центрального аппарата оперативно принять все меры к тщательному и объективному расследованию причин и обстоятельств происшествия, — сказано в сообщении.

Как отмечается, Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки детально восстановить картину произошедшего.

Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области служебный вахтовый автобус сорвался с обрыва. Жертвами ДТП стали шесть человек, ещё 16 пострадали. После ДТП было возбуждено уголовное дело.