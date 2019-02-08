Нарушай на своей. Водителям со штрафами хотят запретить пользоваться каршерингом

Операторы жалуются, что в среднем на каждый прокатный автомобиль приходит два-четыре штрафа за месяц.

Автомобилистам, которые регулярно нарушают ПДД, могут запретить пользоваться услугами каршеринга. Такую идею сейчас обсуждают в Госдуме. По словам автора инициативы, зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, было бы полезно отключать от сервиса водителей, которые нарушают правила дорожного движения, скажем, более пяти раз в год.

— По данным, публикуемым ведущими операторами каршеринга, в среднем на каждый прокатный автомобиль приходит два-четыре штрафа за месяц, но в подавляющем большинстве — за превышение скорости на 20–40 км/час, — приводит слова парламентария агентство "Москва". — Серьёзные нарушения — аварии с нетрезвыми водителями или аварии, после которых пользователь скрывается с места происшествия, по их словам, случаются не часто.

А ранее стало известно о предложении запретить пользоваться каршерингом молодым россиянам и водителям-новичкам. Так, минимальный возраст водителя для поминутной аренды автомобиля предлагается установить не ниже 25 лет, а водительский стаж — не меньше трёх лет.