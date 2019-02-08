Порошенко утвердил границы "временно оккупированных" территорий Донбасса

Читайте также

Порошенко утвердил границы "временно оккупированных" территорий Донбасса

1114

Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

К документу прилагаются географические координаты не подконтрольных Киеву территорий.

Президент Украины Пётр Порошенко утвердил границы и список населённых пунктов и районов Донецкой и Луганской областей, которые не находятся под контролем Киева. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера Незалежной.

К подписанному Порошенко документу прилагаются географические координаты границ "временно оккупированных" районов Донбасса, которые определяются фактической линией разграничения сторон. Также перечислены названия нескольких десятков не подконтрольных Киеву населённых пунктов.

Указ вступит в силу со дня его опубликования.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×