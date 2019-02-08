Названы города, где живут любители поболтать с таксистами

Оказалось, мужчины общительнее женщин, 21% которых не любит, когда с ними пытаются заговорить водители.

Около 30% российских пассажиров такси любят разговаривать с водителями, а ещё 53% общаются с ними по настроению. Такие данные приводит агрегатор такси "Ситимобил" со ссылкой на совместное исследование компании ResearchMe.

При этом оказалось, что мужчины (30%) больше любят разговаривать с водителями, чем женщины (25%). Чуть больше 20% женщин не любят, когда с ними разговаривают таксисты.

Самыми общительными оказались жители Архангельска, Великого Новгорода, Калининграда, Петрозаводска, Пскова, Череповца, Сыктывкара и Волгограда — 32%. Самые необщительные, по данным агрегатора, — москвичи: 24% из них любят ездить молча.

Как писал ранее Лайф, каждый третий россиянин хотел бы ездить с глухонемыми таксистами.