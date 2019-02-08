"Дела давно минувших дней". Следком просят разобраться в гибели Пушкина

По словам Владимира Петрова, современники поэта высказывали предположение о неслучайности его гибели.

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование обстоятельств гибели поэта Александра Пушкина в 1837 году. Об этом сообщает портал 78.ru.

В обращении Петрова указано, что современники Пушкина, узнав о трагедии, высказывали предположение о неслучайности гибели поэта, допуская, что речь могла идти о заговоре.

— Слишком многие желали его смерти, чтобы голос правды и истины погрузился в молчание вечности, — говорится в обращении, при этом отмечается, что в пользу версии о заговоре свидетельствуют многочисленные косвенные факты.

По мнению Петрова, расследование необходимо в силу "огромного морального и культурного авторитета" Пушкина. Среди вопросов, отмеченных депутатом, особое внимание уделяется тому, была ли дуэль подстроена, а также связана ли с трагедией императорская фамилия.

Отметим, Владимир Петров известен необычными инициативами. Как писал Лайф, ранее депутат предлагал обязать супругов согласовывать доступ к смартфонам друг друга, а в прошлом году выступил с предложением сделать одежду учителей похожей на военную форму.

Напомним, Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом, который ранее пытался ухаживать за женой поэта Натальей Николаевной, тем самым вызывая пересуды в обществе.