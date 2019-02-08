В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Хотел бы сообщить, что президент огласит послание Федеральному собранию 20 февраля, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что аккредитация журналистов на оглашение послания будет проходить с 15 по 17 февраля. Выступление президента пройдёт в Москве.

Ранее СМИ сообщили, что президент выступит с посланием Федеральному собранию в этом месяце. В прошлом году лидер страны обращался к обеим палатам парламента 1 марта.