В ПФР назвали способы увеличения пенсии

Как отмечается, если человек выйдет на пенсию позже, чем достигнет пенсионного возраста, назначенные ему выплаты будут выше.

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о способах увеличения пенсии. Как отмечается, сделать пенсию больше есть возможность как у людей, уже получающих выплаты, так и у тех, кому это только предстоит. Об этом сообщает "Российская газета".

Как уточняется, страховая пенсия будет гарантирована в случае официального трудоустройства при условии, что работодатель честно платил за работника не менее 15 лет.

В Пенсионном фонде работникам рекомендовали контролировать отчисления работодателей, проверяя состояние лицевого счёта через личный кабинет на сайте ПФР или при обращении в отделение пенсионного фонда.

Кроме того, страховая пенсия по старости будет выше в случае добровольных отчислений работником в рамках обязательного пенсионного страхования. Подобные взносы на пенсию могут делать как индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, так и работающие за границей граждане. Также супруги могут делать отчисления, в случае если их "вторая половина" не работает, например муж может делать такие отчисления за жену-домохозяйку.

Откладывать на пенсию можно с помощью государственной программы софинансирования, а перерасчёт назначенной пенсии можно сделать за периоды ухода за детьми. Его также можно произвести при изменении числа нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении.

В Пенсионном фонде России напомнили, что, в случае если человек выйдет на пенсию через несколько лет после достижения пенсионного возраста, а не сразу, назначенная ему пенсия будет выше.

Ранее Лайф писал, что в 2019 году в России был увеличен размер возрастной надбавки к пенсии, а пенсия по старости с 1 января увеличилась на 7,05%.