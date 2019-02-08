Песков сомневается в компетентности "доклада" о "третьем отравителе" Скрипалей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается в компетентности "доклада" Bellingcat о "третьем участнике" покушения на Скрипалей, который якобы связан с отравлением "Новичком" в Болгарии в 2015 году.

— Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества в Европе? Почему об этом узнали только сейчас? Мы не знаем, на чём основывались составители вот этого доклада. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они, и вообще — правда ли это всё, — сказал Песков журналистам.

Газета Daily Telegraph заявила, что есть некий третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с отравлением в Солсбери. Позже Bellingcat выпустил "доклад", где связал "участника покушения" с отравлением болгарского бизнесмена в 2015 году.