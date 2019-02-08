В Кремле считают позицию США по "Северному потоку — 2" нечестной конкуренцией

Как подчеркнул Песков, в Вашингтоне пытаются вынудить европейских партнёров закупать американский газ по цене на 30% дороже российского.

Кремлю известно об отсутствии единого мнения в Евросоюзе относительно "Северного потока — 2", но Москва надеется, что члены ЕС сами разберутся с этим вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разногласия между Францией и Германией из-за проекта.

— Мы осведомлены о тех дискуссиях, которые внутри ЕС происходят. Внимательно следим за ситуацией. Этот нужный для России и всего ЕС международный проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее США, — заявил представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, в Вашингтоне "в данном случае занимают позицию, несовместимую с понятиями о честной конкуренции" — пытаются вынудить европейских партнёров закупать американский газ по цене на 30% дороже российского. Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" экономически целесообразен и выгоден как Москве, так и ЕС. Представитель Кремля назвал неправильными утверждения, что проект сделает Европу зависимой от РФ. По его оценке, газопровод станет залогом благоприятной атмосферы между сторонами.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон отменил своё участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности из-за разногласий с Германией по "Северному потоку — 2".