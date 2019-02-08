В Кремле рассказали об указе Путина по поводу охраны Януковича

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В Кремле рассказали об указе Путина по поводу охраны Януковича

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Виктор Янукович. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пивоваров

Бывший президент Украины Виктор Янукович находится в России под охраной согласно указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

— Он (Виктор Янукович. — Прим. ред.) охраняется. Госохрана предоставляется по решению главы государства (Владимира Путина), — сказал Песков.

Он добавил, что на момент въезда в Россию с Украины Виктор Янукович являлся президентом Украины, однако сейчас у него "нет специального юридического статуса".

Ранее Песков заявлял, что у России нет претензий к Януковичу.

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