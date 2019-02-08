Песков прокомментировал заявление Януковича по поводу обмена "всех на всех"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее заявление Виктора Януковича о готовности обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по принципу "всех на всех". Он подчеркнул, что никаких конкретных обращений по поводу обмена в Кремле пока не получали.

— Я не могу комментировать в данном случае слова Януковича, посредничество возможно только с согласия двух сторон — это первое. Пока никаких конкретных обращений не было, — добавил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы участвовавшие в конфликте в Донбассе 22 россиянина написали письмо Владимиру Путину с просьбой обменять их на заключённых в России украинцев. Однако Песков заявил, что в Кремле таких писем не получали.