Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Оно пройдёт сегодня, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Что касается графика президента, он сегодня весьма лаконичен — внутренние встречи, совещания. В том числе он имеет в виду уже в самое ближайшее время сегодня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — заявил Песков.

Он добавил, что уже после совещания журналистам сообщат, какие темы были на повестке дня.