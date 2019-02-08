Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

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Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Оно пройдёт сегодня, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Что касается графика президента, он сегодня весьма лаконичен — внутренние встречи, совещания. В том числе он имеет в виду уже в самое ближайшее время сегодня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — заявил Песков.

Он добавил, что уже после совещания журналистам сообщат, какие темы были на повестке дня.

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