Матвиенко назвала смерть Юрского невосполнимой утратой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского, сообщает "Вместе-РФ".
— Это тяжёлая, невосполнимая утрата для российской культуры, служению которой Сергей Юрьевич посвятил свою жизнь и огромный талант, — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что Юрского запомнят как замечательного, искреннего и доброго человека, талантливого актёра и режиссёра. Матвиенко добавила, что актёр был беззаветно предан профессии и зрителям до последнего дня.
Сергей Юрский скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет. Лайф сообщал, что перед смертью у актёра резко подскочил уровень сахара в крови. В мэрии Москвы заявили, что Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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