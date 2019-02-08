Матвиенко назвала смерть Юрского невосполнимой утратой

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Матвиенко назвала смерть Юрского невосполнимой утратой

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Валентина Матвиенко. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Председатель Совфеда отметила, что прекрасные работы актёра будут близки и дороги зрителям даже спустя многие годы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского, сообщает "Вместе-РФ".

— Это тяжёлая, невосполнимая утрата для российской культуры, служению которой Сергей Юрьевич посвятил свою жизнь и огромный талант, — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что Юрского запомнят как замечательного, искреннего и доброго человека, талантливого актёра и режиссёра. Матвиенко добавила, что актёр был беззаветно предан профессии и зрителям до последнего дня.

Сергей Юрский скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет. Лайф сообщал, что перед смертью у актёра резко подскочил уровень сахара в крови. В мэрии Москвы заявили, что Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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