Песков заявил, что отказ Киева от наблюдателей РФ снижает легитимность выборов

В Кремле считают, что это проявление дискриминации со стороны властей соседней страны.

В Кремле считают, что отказ властей Украины принять наблюдателей из России на выборы президента страны снижает легитимность избирательного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности, — сказал Песков, назвав это очевидным фактом.

Напомним, Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах 31 марта 2019 года. Сенатор Владимир Джабаров предупредил Киев о негативных последствиях этого закона.

Сегодня же сообщалось, что российские наблюдатели поедут на украинские выборы вопреки запрету Киева.