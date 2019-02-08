Госдеп США обвинил Россию в развязывании гонки вооружений

В ведомстве заявляют, что Москва сделала это ещё восемь лет назад, когда якобы нарушила ДРСМД.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Россия нарушила ДРСМД, тем самым начав гонку вооружений.

— Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она (Москва. — Прим. Лайфа) нарушила ДРСМД, — сказала она в интервью PBS.

По словам Томпсон, Вашингтон регулярно предоставляет Москве информацию о нарушениях ДРСМД с её стороны, однако в Кремле всё отрицают. Также она добавила, что нельзя позволять участнику договора нарушать его и не нести за это ответственность.

Ранее Томпсон заявила, что США не планируют размещать крылатые ракеты в Европе.

Напомним, 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение ДРСМД и начал процедуру выхода из него. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении договора. Москва эти обвинения отрицает.