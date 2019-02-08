Песков переадресовал в МИД вопрос о планах Голландии провести переговоры по МН17

Ранее западные СМИ сообщили, что МИД Нидерландов выразил надежду на переговоры по вопросу ответственности за крушение малайзийского "боинга".

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков переадресовал в МИД нашей страны вопрос о намерении Нидерландов провести переговоры с РФ по крушению МН17. Он отметил, что Кремлю неизвестно об обращении нидерландского министерства иностранных дел с подобным предложением.

— С этим вопросом надо обращаться в Министерство иностранных дел России, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в июле 2014 года летевший из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский "боинг" потерпел крушение под Донецком. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Украина обвинила в произошедшем ополченцев. Те в свою очередь заявили, что не обладают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Нидерланды планируют вскоре приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолёта.

Как писал Лайф, в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что Нидерланды пытаются скрыть данные по делу MH17.