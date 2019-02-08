В Кремле приветствуют восстановление в правах российских паралимпийцев

Власти страны выражают надежду, что неприятную страницу в отношениях между международными спортивными организациями наконец удастся перевернуть.

В Кремле приветствуют решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о восстановлении в правах российских паралимпийцев. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что неприятную страницу в отношениях между международными спортивными организациями наконец удастся перевернуть.

— Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. Вы знаете, что Путин никогда не обделял их вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, и всегда в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев, — добавил представитель Кремля. — Надеемся, они и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом.

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Бонне глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановлен в правах. На предстоящих Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине россияне смогут выступать под флагом своей страны.