В Кремле назвали "Северный поток — 2" самой выгодной доставкой газа в Европу

Москва категорически не согласна с мнением, что проект повысит зависимость ЕС от России.

"Северный поток — 2" экономически целесообразнее, безопаснее и стабильнее любого другого маршрута доставки газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, проект выгоден как европейским потребителям, так и поставщику.

— Экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на Европейский континент. Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу, — заявил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Кремль категорически не согласен с мнением, что проект повысит зависимость ЕС от России, "Северный поток — 2" выгоден обеим сторонам. Песков добавил, что такая взаимовыгодная взаимозависимость является залогом благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

Ранее в Кремле заявили, что Вашингтон пытается вынудить европейских партнёров закупать американский газ по цене на 30% дороже российского. Песков назвал позицию США нечестной конкуренцией.