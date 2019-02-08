В Москве с 1 марта камеры начнут штрафовать за остановку на "вафельнице"

Водители должны будут выезжать на подобную разметку на перекрёстках лишь в случае уверенности в том, что проедут их без остановок.

В столице с 1 марта нарушителей начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке на перекрёстках. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.

— Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрёстках: снизить задержки транспорта — как городского, так и личного — в часы пик на 15–20%, — говорится в сообщении.

Как уточняется, подобная разметка нанесена на 103 перекрёстках в городе, где наблюдается проблема их "запирания".

В марте ждём, что 103 московских перекрёстка с вафельной разметкой поедут быстрее на 15-20% - начинаем с 1 числа администрировать остановку на «вафле». Перекрёстки будут реже «запираться» выезжающими на «красный», а значит, автобусы с тысячами пассажиров станут ходить быстрее. pic.twitter.com/GUYrmcEmcw — ЦОДД (@gucodd) 8 февраля 2019 г.

Отмечается, что такая разметка позволит предоставить приоритет московским автобусам, которые каждый день перевозят более пяти миллионов человек.

Первым перекрёстком, где камеры начнут фиксировать нарушение правил проезда, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка. Там уже установлены камеры и нанесена соответствующая разметка.

Во избежание получения штрафов водители должны будут соблюдать ПДД — выезжать на перекрёсток лишь в случае уверенности в том, что проедут его без остановки.

Лайф писал, что российских водителей стали штрафовать за остановку на "вафельнице" в апреле 2018 года.