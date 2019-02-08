Путину не докладывали об уголовном деле против аспиранта МГУ Мифтахова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело против аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который подозревался в изготовлении взрывчатки.

— Президенту это не докладывали, потому что, естественно, скажем так, обо всех случаях задержаний граждан России президенту докладывать просто невозможно, — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что не располагает какой-либо информацией по данной ситуации и поэтому не может дать ей оценку.

Азата Мифтахова и ещё пятерых студентов МГУ задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении взрывчатки. Позже всех, кроме 25-летнего Мифтахова, перевели в статус свидетелей и отпустили. 7 февраля его тоже выпустили из СИЗО, но почти сразу же задержали.