Верховный лидер Ирана пожелал смерти Трампу, Болтону и Помпео

Лозунг "Смерть Америке", по его словам, направлен против отдельных политиков США, а не против американских граждан.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил смысл лозунга "Смерть Америке" (или "Долой Америку"), который становится особенно популярен в дни, когда отмечается годовщина победы Исламской революции. По его словам, этот девиз подразумевает буквальную гибель американского политического истеблишмента в лице президента Дональда Трампа, его советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео. Хаменеи подчеркнул, что этот лозунг не имеет никакого отношения к простым американцам.

"Down with USA" means down with @realDonaldTrump , @AmbJohnBolton and @SecPompeo . It means death to the American politicians currently in power. It means death to the few people running that country; we have nothing against the American nation. pic.twitter.com/cq1TBZY9FR — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 8 февраля 2019 г.

— "Смерть Америке" означает смерть Трампу, Джону Болтону и Помпео, то есть американских руководителей, которыми в настоящее время и являются эти люди, — написал он в своём твиттере.

Ранее Сенат США поддержал санкции против России, Ирана и Сирии. В дальнейшем проект должен быть рассмотрен и утверждён палатой представителей Конгресса США.