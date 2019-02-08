Верховный лидер Ирана пожелал смерти Трампу, Болтону и Помпео

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Верховный лидер Ирана пожелал смерти Трампу, Болтону и Помпео

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Фото: © Iranian Supreme Leader via AP

Лозунг "Смерть Америке", по его словам, направлен против отдельных политиков США, а не против американских граждан.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил смысл лозунга "Смерть Америке" (или "Долой Америку"), который становится особенно популярен в дни, когда отмечается годовщина победы Исламской революции. По его словам, этот девиз подразумевает буквальную гибель американского политического истеблишмента в лице президента Дональда Трампа, его советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео. Хаменеи подчеркнул, что этот лозунг не имеет никакого отношения к простым американцам.

— "Смерть Америке" означает смерть Трампу, Джону Болтону и Помпео, то есть американских руководителей, которыми в настоящее время и являются эти люди, — написал он в своём твиттере.

Ранее Сенат США поддержал санкции против России, Ирана и Сирии. В дальнейшем проект должен быть рассмотрен и утверждён палатой представителей Конгресса США.

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