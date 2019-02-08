В Москве на неделю закроют пять станций Сокольнической линии метро

На время закрытия станций будут работать компенсационные автобусы и трамваи, проезд на которых будет бесплатным.

С 16 по 24 февраля в Москве будет закрыта часть станций Сокольнической линии метрополитена. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

— В связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля включительно будет закрыто пять станций Сокольнической ветки: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", — говорится в сообщении.

На время закрытия станций будут работать компенсационные автобусы КМ, которые будут следовать от "Черкизовской" до "Комсомольской". Также будут уменьшены интервалы движения трамвая №13, который останавливается у всех закрытых станций, кроме "Черкизовской". Проезд на нём будет бесплатным. Помимо этого, будет организован автобусный маршрут №85 — от "Бульвара Рокоссовского" до проспекта Будённого.

Горожанам советуют пользоваться станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив" Московского центрального кольца. В обычном режиме поезда начнут ходить с 25 февраля.