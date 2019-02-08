Путин, Эрдоган и Рухани обсудят намерения США вывести войска из Сирии

На саммите в Сочи президент РФ Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани обсудят планы США вывести войска из Сирии, а также ситуацию в Идлибе. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

— Вопросы ситуации "на земле" всегда входят в повестку дня любой встречи в "астанинском формате". В частности, по ситуации в Идлибе со всеми вытекающими из этого подробностями, — сказал заместитель министра.

Что касается вывода американских войск, то этот вопрос будет подниматься на саммите в свете недопущения в Сирии дестабилизации и хаоса.

— Я думаю, будет обсуждаться главный вопрос: как сделать так, чтобы в случае американского ухода не было дестабилизации и хаоса, чтобы был обеспечен плавный контроль за ситуацией, — подытожил он.

Трёхсторонний саммит по Сирии пройдёт в Сочи 13 февраля.