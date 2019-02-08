В Магнитогорске вручили благодарственные письма за помощь после обрушения дома

Глава региона отметил, что унёсшая жизни 39 человек трагедия навсегда останется в памяти.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил благодарственные письма участникам ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Также губернатор присоединился к литургии по погибшим. Об этом сообщается на официальном сайте Дубровского.

— Мы действительно страна-победитель, народ-победитель и город, который всегда побеждал и впредь будет побеждать, — заявил Дубровский.

Он добавил, что беда стала общей, и поблагодарил ликвидировавших последствия трагедии людей за проявленное мужество и оказание поддержки пострадавшим.

Губернатор отметил участие профессионалов и добровольцев, которые пришли на помощь после взрыва газа в жилом доме.

Дубровский вручил благодарственные письма волонтёрам, водителям спецтехники, сотрудникам 21-й пожарно-спасательной части ФГКУ "2 ОФПС по Челябинской области" и всем, кто в дни после трагедии был в эпицентре событий.

31 декабря в результате взрыва газа в Магнитогорске произошло частичное обрушение жилого дома. В результате трагедии погибли 39 человек.