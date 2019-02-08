ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение принял совет директоров на сегодняшнем заседании.

— Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России. Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным, — поясняет регулятор.

В ЦБ также отмечают, что по итогам 2019 года прогнозируют годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% с возвращением к 4% в первой половине следующего года.

Как уже сообщал Лайф, в прошлый раз ключевая ставка повышалась 14 декабря.