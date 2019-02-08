Выглянет солнышко. Москвичам пообещали мягкую зиму на День святого Валентина

В течение суток столбики ртутных термометров будут курсировать от минус четырёх до плюс одного градуса.

В День святого Валентина, 14 февраля, в Московском регионе установится мягкая, комфортная зимняя погода с небольшими осадками. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

— Иногда будет выглядывать солнышко... Любовь — это такое дело, переменчивое, и мы ежедневно будем уточнять погоду, — пообещал синоптик.

В течение суток и днём, и ночью столбики термометров будут колебаться от минус четырёх до плюс одного градуса.

Ранее синоптики предупредили, что на смену оттепели в Москву придёт похолодание. Согласно прогнозу, до конца этой недели жители и гости столицы будут наслаждаться относительно тёплой погодой.