Украина стала рекордсменкой Европы по числу больных корью

В стране зафиксировано 53 тысячи случаев заболевания, в то время как по всей остальной Европе — 34 тысячи.

На Украине зафиксировано рекордное число заболеваний корью по всей Европе. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Больше всего больных в прошлом году было на Украине, причём суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых, — говорится в сообщении.

В топ-10 стран с наибольшим числом больных корью по итогам 2018 года вошли Украина (53 218 человек), Сербия (5076 человек), Израиль (2919 человек), Франция (2913 человек), Италия (2517 человек), Россия (2256 человек), Грузия (2203 человек), Греция (2193 человек), Албания (1466 человек), Румыния (1087 человек).

По мнению ВОЗ, причиной вспышки кори является низкий уровень вакцинации. Также отмечается, что за год от кори умерло 72 человека, из которых 16 — на Украине.