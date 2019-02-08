СК возбудил два дела из-за избиения ветерана коллекторами в Перми

К настоящему моменту задержаны четыре человека, подозреваемых в причастности к произошедшему.

Уголовные дела по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Самоуправство с применением насилия" возбуждены в Перми после поручения Александра Бастрыкина проверить данные об избиении ветерана коллекторами. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, в июне 2018 года дочь ветерана обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи "Возрождение" с целью лечения астмы. В общей сложности женщина перевела мошенникам не менее полутора миллионов рублей.

Для оплаты фиктивных услуг женщина обратилась в микрокредитную организацию. Представители компании, завладев её доверием, под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили с ней договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 миллиона рублей. В результате от организации она получила лишь 450 тысяч рублей, а квартира была перепродана третьим лицам.

В конце января 2019 года неустановленные лица заменили входную дверь в квартиру женщины, угрожая ей насилием и применив насилие в отношении её престарелого отца.

В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны четыре человека, выясняются роли и мотивы каждого из них. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее Лайф писал, что жительница Перми осталась без квартиры после общения с магами. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить данные об избиении её отца коллекторами.