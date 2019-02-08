Умер бывший премьер-министр Польши Ян Ольшевский

Несколько дней назад политик был доставлен в военный госпиталь после потери сознания.

В Варшаве в возрасте 88 лет скончался Ян Ольшевский, который возглавлял Правительство Польши в течение шести месяцев с декабря 1991-го по июнь 1992-го. Об этом сообщает Польское телевидение.

Его сердце остановилось поздно вечером 7 февраля в военном госпитале, куда экс-премьер попал несколько дней назад после потери сознания.

Ян Ольшевский сформировал кабинет министров после первых полностью свободных выборов в современной Польше, которые состоялись 27 ноября 1991 года. Он был третьим по счёту премьером после падения коммунизма в стране. В начале июня 1992 года правительству Ольшевского был вынесен вотум недоверия.