Центробанк спрогнозировал ускорение инфляции

Она будет повышаться в первой половине года и достигнет уровня 5,0–5,5 процента.

В России в этом году инфляция временно ускорится, её максимум придётся на первые шесть месяцев года. Об этом сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что рост инфляции будет происходить на фоне повышения налога на добавленную стоимость, а также ослабления рубля в прошлом году. Цены вырастут к концу года на 5,0–5,5%.

— Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, — сообщили в Центробанке.

Как ранее писал Лайф, Россия завершила 2018 год с уровнем инфляции 4,3%. Президент Владимир Путин поручил внимательнее следить за инфляцией и ценами.

Напомним, сегодня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.