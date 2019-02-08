Германия и Франция разрешили спор по поводу "Северного потока — 2"

Власти Германии и Франции урегулировали разногласия по поводу газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает AFP. Отмечается, что найден компромисс по поводу поправок к Газовой директиве ЕС. В их новой редакции не идёт речи о блокировании проекта газопровода.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон отменил своё участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности из-за разногласий с Германией по "Северному потоку — 2".

Отмечалось, что Франция была намерена голосовать за поправки к Газовой директиве ЕС, которые предусматривают распространение принципов расширения европейского рынка газа на трубопроводы, в том числе и на "Северный поток — 2". Германия же выступала против.

Сегодня в Кремле назвали "Северный поток — 2" самой выгодной доставкой газа в Европу и отметили, что считают позицию США по этому газопроводу нечестной конкуренцией.