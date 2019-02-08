Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие переговоры с Лукашенко и саммит по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ предстоящие переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и саммит по Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Говорили и о ситуации в Сирии в контексте предстоящего 14 февраля саммита лидеров России, Турции и Ирана, — сказал представитель Кремля.

Также поднималась тема социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Переговоры с Лукашенко состоятся 13 февраля, а саммит по Сирии — на следующий день. Все мероприятия пройдут в Сочи.