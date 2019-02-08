"Нужно было сесть и подумать". Oxxxymiron прокомментировал скандал с Reebok

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"Нужно было сесть и подумать". Oxxxymiron прокомментировал скандал с Reebok

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Фото: © oxxxymiron.com

Амбассадор популярного бренда спортивной одежды не остался в стороне после странной рекламной кампании.

Российский рэпер Oxxxymiron у себя в "твиттере" прокомментировал скандал с Reebok. Сам артист является амбассадором бренда спортивной одежды.

— Как главное лицо "Рибок" могу сказать, что им нужно было сесть и подумать, — именно так рэпер высказался после скандальной рекламной кампании, которую бренд запустил днём ранее, 7 февраля.

Напомним, Reebok выпустил новую рекламную кампанию, которая получила хэштег #нивкакиерамки. Кампания стала переосмыслением американской рекламы бренда под слоганом Be More Human. Она посвящена "развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях".

Больше всего вопросов вызвал слоган "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Он использовался с фотографией автора телеграм-канала "Женская власть" — именно Залина Маршенкулова была изображена на рекламном постере.

После того как в Сети негативно отреагировали на рекламу, Reebok удалил её из своего официального аккаунта в Instagram.

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