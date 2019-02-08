Движение техники на аэродроме Домодедово шло в штатном режиме

В администрации аэропорта Домодедово заявили, что движение техники на аэродроме во время инцидента с самолётом авиакомпании "Ямал" осуществлялось в штатном режиме.

— Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме, — приводит слова представителя аэропорта ТАСС.

Причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия.

Как писал ранее Лайф, вечером в среду, 6 февраля, самолёт авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс из Тюмени в Москву, врезался в мачту освещения. В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что авария произошла из-за обледенения взлётно-посадочной полосы.