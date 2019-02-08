Названо количество новых случаев заражения ВИЧ в России

Специалисты зарегистрировали более 86,5 тысячи новых случаев заражения ВИЧ в России за минувший год, что на 2,5% меньше по сравнению с 2017 годом. Это следует из статистических материалов на сайте Роспотребнадзора.

Согласно данным службы, за январь-декабрь 2018 года зарегистрировано 86 519 человек с ВИЧ (88 615 в 2017 году). Среди детей до 17 и до 14 лет уровень заболеваемости снизился на 11,7% и на 10,8% соответственно (941и 699 случаев).

По данным Минздрава, в федеральном регистре содержатся данные о 714,67 тысячи россиянах с диагностированной ВИЧ-инфекцией.