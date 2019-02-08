Заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев доставили на лечение в Москву

Ранее стало известно, что молодые люди могли заразиться от инфицированных собак.

В филиал больницы Вишневского в Красногорске перевезли 34 курсанта Ульяновского гвардейского суворовского училища, у которых нашли эхинококкоз. Как стало известно Лайфу, ребят сопровождает группа родителей.

Суворовцев уже отправили на первичный осмотр. Отмечается, что это не все воспитанники училища, которым предстоит пройти лечение в Москве. Завтра в столицу прибудет ещё одна группа ребят. На сегодняшний день диагноз подтверждён у 36 курсантов.

Ранее Лайф сообщал, что при прохождении флюорографии у десятков курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты. Молодые люди могли заразиться от инфицированных собак.