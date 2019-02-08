"Большой художник". Актриса Валюшкина не смогла скрыть слёз, говоря о Юрском

Артистка отметила, что для неё было большим счастьем играть на одной сцене с Сергеем Юрским.

Актриса Елена Валюшкина, сыгравшая главную женскую роль в последней пьесе, которую поставил Сергей Юрский, не сдерживая слёз, рассказала журналистам, каким он был человеком и артистом.

— Это не просто артист, Сергей Юрьевич не просто актёр — это большой художник, философ, писатель, гражданин со своей позицией, — рассказала Валюшкина.

По словам актрисы, на протяжении долгого времени Юрский не брал её в свои спектакли, из-за чего она очень переживала. А в пьесу, которая стала для него последней (Reception), он её пригласил.

— Счастье неимоверное было просто рядом с ним находиться, — отметила она. — Большое счастье, что он прожил огромную, долгую жизнь, счастливую, и актёрскую, и человеческую.

Напомним, артист умер в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет в результате остановки сердца. Прощание пройдёт в Театре имени Моссовета. Похоронен Юрский будет на Троекуровском кладбище. О правилах жизни Сергея Юрского — в материале Лайфа.