Нацбанк Украины назвал сроки очередного повышения цен на газ для населения

Отмечается, что дальнейший рост тарифов на газ для населения внесёт большой вклад в инфляцию.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о том, что в апреле — июне 2019 года произойдёт очередное повышение цены на газ для населения. Как отмечается, это связано с исполнением требований Международного валютного фонда (МВФ). О повышении цен сказано в "Инфляционном отчёте" НБУ за январь.

— Очередное повышение ожидается во втором квартале 2019 года, — сказано в отчёте.

Как отмечается, дальнейший рост тарифов на газ для населения внесёт большой вклад в административную инфляцию.

Нацбанк Украины прогнозирует, что в 2019 году цены и тарифы, регулируемые административно, вырастут на 13,6%.

Ранее Лайф писал о договорённости Правительства Украины и Международного валютного фонда о постепенном подорожании газа для населения. В октябре 2018 года уже сообщалось о повышении цены на газ с ноября. В январе 2019-го стало известно, что с 1 мая украинцев ждёт очередное повышение цен на газ.