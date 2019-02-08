Винокур — о Сергее Юрском: Я кланяюсь памяти величайшего артиста

Популярный российский юморист Владимир Винокур считает актёра Сергея Юрского по-настоящему великим артистом, эпохой и эрудитом. В разговоре с Лайфом Винокур признался, что Юрский был для него старшим товарищем и учителем.

— Сергей Юрьевич действительно эпоха, история, великий русский артист театра и кино, человек с огромной биографией, эрудит, с таким обаянием, с таким талантом. Я счастлив, что мне выпала честь такая, сниматься хоть в одном фильме с Сергеем Юрьевичем, и он мне много очень дал, как старший товарищ, как учитель, и я кланяюсь памяти величайшего артиста, — сказал Винокур и выразил семье артиста соболезнования.

Сергей Юрский скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет. Лайф сообщал, что перед смертью у актёра резко подскочил уровень сахара в крови. Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище.