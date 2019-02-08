Путин назвал Юрского человеком яркого и многогранного дарования

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Путин назвал Юрского человеком яркого и многогранного дарования

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Сергея Юрского. Глава государства назвал актёра человеком яркого и многогранного дарования. Телеграмма с соболезнованиями размещена на сайте Кремля.

Сергей Юрский был выдающимся актёром и режиссёром, человеком яркого, многогранного дарования

Владимир Путин

Глава государства отметил мастерское владение актёра своей профессией, который блистал на сценах ведущих театров.

— Память о Сергее Юрском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого таланта, — говорится в сообщении.

Напомним, артист умер в ночь на пятницу в возрасте 83 лет в результате остановки сердца. Прощание пройдёт в Театре им. Моссовета. Похоронен Юрский будет на Троекуровском кладбище. Ранее Лайф публиковал отрывки из фильмов, в которых Сергей Юрский сыграл свои самые известные роли.

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