Весной может появиться возможность снимать деньги с карт Visa в кассах магазинов

Международная платежная система Visa призвала российские банки к апрелю этого года подготовиться к возможности выдачи наличных с карт в кассах магазинов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на целый ряд источников в частных и государственных банках.
Отмечается, что в апреле может быть запущено техническое тестирование. Предполагается, что за один раз можно будет получить сумму в размере до ста долларов США, или около 6,5 тысячи рублей. Такой сервис уже есть у Masterсard, но только в единственном магазине и с ограничением в 5 тысяч рублей.
Чтобы включиться в эту систему, магазины должны получить статус банковского платёжного агента.
В пресс-службе Visa пока не прокомментировали такое сообщение. Год назад о планах на запуск подобного проекта говорил президент Сбербанка Герман Греф.
Ранее сообщалось, что Visa ужесточит требования к банкоматам в России.
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