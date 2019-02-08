Весной может появиться возможность снимать деньги с карт Visa в кассах магазинов

По предварительным данным, после запуска проекта за раз можно будет получать до 6,5 тысячи рублей.

Международная платежная система Visa призвала российские банки к апрелю этого года подготовиться к возможности выдачи наличных с карт в кассах магазинов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на целый ряд источников в частных и государственных банках.

Отмечается, что в апреле может быть запущено техническое тестирование. Предполагается, что за один раз можно будет получить сумму в размере до ста долларов США, или около 6,5 тысячи рублей. Такой сервис уже есть у Masterсard, но только в единственном магазине и с ограничением в 5 тысяч рублей.

Чтобы включиться в эту систему, магазины должны получить статус банковского платёжного агента.​

В пресс-службе Visa пока не прокомментировали такое сообщение. Год назад о планах на запуск подобного проекта говорил президент Сбербанка Герман Греф.

Ранее сообщалось, что Visa ужесточит требования к банкоматам в России.