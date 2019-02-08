Депутаты предложили ввести новый штраф на российских дорогах

Как отмечается, последствия проезда бульдозеров создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В России могут начать штрафовать за проезд по автомобильным дорогам самоходных машин на пневматическом и гусеничном ходу. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Заксобрания Пермского края, сообщает "Парламентская газета".

Как отмечается, для обычных граждан предусмотрен штраф в размере от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей. Штраф для юридических лиц может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

За повторное нарушение граждане заплатят штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, с должностных лиц потребуют оплатить штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей, а юрлицам выпишут штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Уточняется, что действующее законодательство запрещает проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, имеющих элементы конструкций, способных повредить полотно. В то же время меры, применяемые к допустившим нарушение людям, отсутствуют.

Отмечается, что движение подобных машин по дорогам приводит к их повреждениям — образованию ям, сколу краёв. Это создаёт угрозу жизни и здоровью граждан и окружающей среде.

Ранее Лайф писал, что в Москве с 1 марта камеры начнут штрафовать за остановку на "вафельной" разметке.