Лукашевич: До 10 млн украинцев не смогут проголосовать из-за действий Киева

Эксперты ставят вопрос о легитимности грядущей президентской кампании в Незалежной в связи с закрытием избирательных участков в России и не только.

Из-за политики официального Киева, ограничивающей избирательные права миллионов граждан, грядущие президентские выборы могут признать несостоявшимися. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он напомнил, что с учётом закрытия избирательных участков в России, а также невозможности проведения голосования в Луганской и Донецкой областях выходит, что проголосовать физически не смогут 7−10 миллионов человек.

Отметим, что численность населения Украины (по состоянию на 1 января 2018 года) составляла около 42 миллионов человек.

— Встаёт закономерный вопрос вообще о легитимности такого процесса, когда огромная часть населения Украины не имеет возможности принять участие в открытом голосовании по политическим соображениям, выставляемым украинской властью, — приводит агентство слова Лукашевича.

Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта. В день начала избирательной кампании — 31 декабря 2018 года — ЦИК страны ликвидировала все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.